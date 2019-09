Een 25-jarige Herkenaar riskeert een werkstraf van 180 uur nadat hij een agent enkele slagen en stampen had verkocht op 26 november 2017 aan de Hasseltse discotheek Universal. De politieman was op patrouille met zijn hond.

De agent zag hoe de betichte in een ruzie verwikkeld was ter hoogte van discotheek Universal in de Badderijstraat. De twintiger liep in ontbloot bovenlijf rond, waarna de agent de situatie probeerde te ...