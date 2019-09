Cultmuzikant Daniel Johnston overleden

Gisteren is in Austin muzikant Daniel Johnston overleden aan een hartaanval. Hij werd 58 jaar. Johnston - die gediagnosticeerd werd met schizofrenie en bipolaire stoornis en vaak werd opgenomen in psychiatrische centra - kreeg tijdens zijn carrière een grote cultaanhang. Zijn songs werden gecoverd door bands als Pearl Jam, Eels, Beck, Sparklehorse, Tom Waits, Wilco en Lana Del Rey. In 2012 stond hij op de affiche van C-mine Jazz in Genk.