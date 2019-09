Zoon van Angelina Jolie en Brad Pitt spreekt over de relatie met zijn vader

Maddox (18), de oudste zoon van Brad Pitt en Angelina Jolie, heeft voor het eerst gesproken over de verstoorde relatie met zijn vader. De adoptiezoon van het koppel studeert sinds kort aan de Yonsei University in Zuid-Korea, waar hij met enkele paparazzi in gesprek ging over de scheiding van zijn ouders.

De kinderen van Angelina Jolie en Brad Pitt leiden een beschermd leven, ver weg van alle opdringerige paparazzi, maar nu hun oudste zoon gestart is met zijn studies aan de Yonsei University in Zuid-Korea komt hij steeds vaker in contact met de media. In een korte reactie op de vragen van enkele paparazzi sprak Maddox voor het eerst openlijk over de verstoorde relatie met zijn vader.

In de video, die door het Amerikaanse tijdschrift In Touch bemachtigd werd, antwoordde Maddox op de vraag of zijn vader hem aan de universiteit zou komen opzoeken. “Dat weet ik niet. Ik weet niet wat er momenteel op dat vlak gebeurt.” Ook de vraag of zijn relatie met zijn vader voorgoed voorbij is, beantwoordde hij nogal cryptisch: “Wat gebeurt, gebeurt.”

Eind augustus berichtte een ander Amerikaans tijdschrift, US Weekly, dat Maddox geen relatie meer wil met zijn vervreemde vader, nadat het drie jaar geleden tot een handgemeen kwam tussen vader en zoon tijdens een privévlucht. Dit incident zou zelfs uiteindelijk geleid hebben tot de scheiding van het Hollywoodkoppel. De adoptiezoon van het koppel zou zich naar verluidt ook niet als 'de zoon van Brad Pitt' identificeren. Angelina Jolie adopteerde de jongen voor ze een relatie met de bekende auteur startte. Volgens dezelfde bron is Brad Pitt echter hoopvol dat zijn zoon opnieuw toenadering zal zoeken als hij wat ouder wordt.