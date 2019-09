Een dag nadat de Belgische spelersmakelaar Christophe Henrotay werd aangehouden in Monaco, werd nu ook voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck opgepakt. Van Holsbeeck zou “onder tafel” een deel van de commissies van Henrotay hebben ontvangen bij transfers van spelers van en naar Anderlecht. “Hij wordt momenteel ondervraagd”, bevestigt het federaal parket.

De speurders pakten Van Holsbeeck donderdagochtend op in zijn woning in Beersel. De voormalige Anderlecht-manager werd - net als Henrotay gisteren - opgepakt in het onderzoek naar witwaspraktijken en ...