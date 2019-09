Kringwinkels verkochten 35.440 ton goederen in 2018

In 2018 heeft via 145 verkooppunten van De Kringwinkel 35.440 ton goederen een tweede leven gekregen. Dat is 2 procent meer dan in 2017. Ruim zes miljoen klanten kochten er elk gemiddeld 5,4 kilogram spullen. Dat leverde De Kringwinkels een recordomzet op van 55,5 miljoen euro (+2 procent). Vooral kleding en huisraad gingen vlot over de toonbank. 2018 was voor het vijftiende jaar op rij een recordjaar, zo maakte de organisatie donderdag bekend.