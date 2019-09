Alison Van Uytvanck houdt in Belgisch onderonsje Kirsten Flipkens uit kwartfinales in het Japanse Hiroshima

Alison Van Uytvanck (WTA 63) heeft zich op het WTA-toernooi in het Japanse Hiroshima gekwalificeerd voor de kwartfinales. In een Belgisch onderonsje versloeg ze Kirsten Flipkens (WTA 114) donderdag in drie sets.

Na 1 uur en 56 minuten stond de 6-2, 3-6 en 6-3 eindstand op het scorebord. Het was het vijfde onderlinge duel tussen Van Uytvanck en Flipkens. De Grimbergse leidt nu met 3-2. In de kwartfinales neemt derde reekshoofd Van Uytvanck het op tegen de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 125). Die wipte de Japanse wildcard Kurumi Nara (WTA 182) met 7-6 (7/1) en 7-5.

Van Uytvanck en Flipkens vormden in Hiroshima een duo in het dubbeltoernooi. Daarin werden ze woensdag uitgeschakeld in de eerste ronde. (belga)