Wilfried Vandaele (N-VA) “Ik houd er steeds meer rekening mee dat er op 23 september nog geen Vlaamse regering zal zijn”

In het Vlaams Parlement wordt er “steeds meer” rekening mee gehouden dat er tegen 23 september geen Vlaamse regering gevormd zal zijn en dat de nieuwe minister-president die dag dus ook geen Septemberverklaring zal kunnen afleggen. Dat heeft voorzitter Wilfried Vandaele (N-VA) donderdag gezegd in ‘De ochtend’ op Radio 1. Onder meer het budgettaire kader waarmee de regering zal moeten werken, is voor de regeringsonderhandelaars een heikel punt, zegt hij.