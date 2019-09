Paul Bloemen spoorloos net voor hij gevangenis in moet voor doodslag op kapster Anja: “Ik vind dit degoutant”

Paul Bloemen, de 53-jarige man die eind mei tot vijftien jaar cel veroordeeld werd voor de doodslag op kapster Anja Vanheer (47), is spoorloos, zo meldt Het Laatste Nieuws. In afwachting van zijn gevangenisstraf zat de man thuis met een enkelband. “Hier werd een serieuze inschattingsfout gemaakt.”

De 47-jarige kapster Anja Vanheer werd op 17 augustus 2017 dood teruggevonden in haar woning in Kortenaken. De vrouw, die op dat moment al enkele dagen dood was, was gewurgd en gestikt. Twee jaar later ...