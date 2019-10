Nog nooit zoveel vrije beroepers in Limburg

In 2018 telde de provincie Limburg 23.641 vrije beroepers op een totaal van 85.498 zelfstandige ondernemers. Dat blijkt uit de Polsslag 2019 van de federatie Vrije Beroepen van Unizo. De vrije beroepen zijn daarmee goed voor 28 procent van het totaal aantal zelfstandigen in onze provincie. Op vier jaar tijd is het aantal vrije beroepers gegroeid met 20,5 procent, terwijl het aantal zelfstandigen met 6,6 procent groeide.

Uit cijfers van ondernemersorganisatie Unizo blijkt dat de stijging zich in Limburg voordoet in de meeste sectoren van het vrije beroep. De sterkste stijging doet zich voor bij de intellectuele diensten en de paramedische beroepen, respectievelijk 30,5 en 20,6 procent. De overige groei zit bij artsen (+8,3%), architecten (+5,9%), dierenartsen (+4,5 procent), advocaten (+3,6 procent) en tandartsen (+2,8 procent). Het aantal deurwaarders daalde op 4 jaar tijd met 16 procent.

Volgens Hubert Bijnens, voorzitter van de Federatie van Vrije Beroepen Limburg, is het succes vooral een gevolg van de veranderende tijdgeest. “Jongeren nemen hun lot graag in eigen handen. Ze staan op hun onafhankelijkheid en ze plannen hun carrière het liefst. Een vrij beroep is dan ideaal. Twintig jaar geleden zag een carrière er totaal anders uit dan nu. Vergelijk het televisie. Vroeger was het de zender die bepaalde wanneer we kijken, vandaag bepalen we dat zelf.”

Veel vrouwen

Opvallend is dat het aandeel van vrouwelijke vrije beroepers in Limburg hoger is dan in de rest van Vlaanderen. In Limburg is 46,4 procent van de zelfstandigen in vrij beroep een vrouw. Bij de starters zijn de vrouwen zelfs in de meerderheid. In 2018 was 52,4 procent van de nieuwe vrije beroepers een vrouw. In het totaal blijven de mannen wel nog in de meerderheid.

Vrouwen die kiezen voor een vrij beroep, kiezen daarbij veelal voor een paramedisch beroep, zoals logopedie, kinesitherapie en psychologie. Ook bij dierenartsen en tandartsen zijn er meer vrouwen dan mannen. Vrouwen kiezen dan weer minder voor een job als fiscalist of makelaar in vastgoed.

Stopzettingen

Er waren vorig jaar ook heel wat vrije beroepers in Limburg die er het bijltje bij neerleggen, 909 om precies te zijn. Met 21,6 procent van het totale aantal stopzettingen komen de vrije beroepers op de derde plaats. “De vrije beroeper is vandaag meer en meer een ondernemer”, aldus Bart Lodewyckx, gedelegeerd bestuurder van Unizo Limburg. “Maar dat betekent ook meer administratieve rompslomp, meer concurrentie, meer gevraagde expertise, meer investeringen, mondigere cliënten of patiënten en een moeilijkere combinatie van werk en privé. Een deel van de vrije beroepers haakt daardoor af.”