Ploegleider Wilfried Peeters had een oorlog aangekondigd in La Mancha en die kregen we ook. Met oude krijger Philippe Gilbert (37) al voor de tweede keer als winnaar met dienst bij ‘The Wolfpack’. De Spaanse media waren lyrisch en spraken unaniem over “een historische waaieretappe”. Gilbert knikte: “Ik pak de zege, maar het is vooral de ploeg die won.”