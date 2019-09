Felice Mazzu keert terug naar de stad waar hij geboren is, opgroeide, studeerde, trouwde en proftrainer werd. “Normaal gezien zijn alle voetbalwedstrijden voor mij eender, zonder emotie of sentiment, maar dat is nu niet zo. Charleroi is al 53 jaar mijn thuis geweest, zoiets kan je niet zomaar wegstoppen”, vertelt Mazzu. Wij duwden de Genk-coach vijf foto’s onder de neus en vroegen er een woordje uitleg bij. De volgorde mocht hij zelf kiezen.