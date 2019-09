Onze provincie is met Sandro Bellio opnieuw een Europese kampioen rijker. De 33-jarige Houthalenaar bleef over zes wedstrijden een Zweed en een Maltees ruim voor in het Europees kampioenschap dragracen. Dat betekent evenveel als een korte spurt trekken in wagens die bulken van de pk´s. “Voor het geld moet ik het niet doen, dit is onze passie”, reageert Bellio.