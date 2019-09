Het aftellen naar de HBvL Dwars door Hasselt is begonnen. De 37ste editie van Limburgs grootste loopfestijn keert op 13 oktober terug naar de roots, want de doorsteek door Kuringen maakt opnieuw deel uit van het parcours. Zo ondergaan de wedstrijden over 10 en 15 kilometer enkele grondige wijzigingen. De 10 kilometer start aan het Kolonel Dusartplein zelfs in omgekeerde richting. De wedstrijden over de korte afstanden (3 en 5km) blijven nagenoeg ongewijzigd.