Een tweede seizoen van ‘Callboys’? Er was er niet één die geen gat in de lucht sprong. Maar dan begon het in te sijpelen bij Matteo Simoni (32), Rik Verheye (32), Bart Hollanders (35) en Stef Aerts (31): die lijven uit seizoen één moesten opnieuw strak staan, zij het niet voor iedereen.