KU Leuven en UGent stijgen in wereldwijde universiteitenranking, UHasselt top-400

De KU Leuven blijft verreweg de beste universiteit van het land. Dat blijkt uit de 16de editie van de Times Higher Education, de ranglijst die de kwaliteiten toetst van 1.300 universiteiten in 92 landen. De KUL gaat er in vergelijking met vorig jaar drie plaatsen op vooruit, en klimt van nummer 48 naar nummer 45. Ook de UGent doet het goed en klimt van plaats 143 vorig jaar naar 123 dit jaar. De UAntwerpen, voorheen geklasseerd in de groep 201-250, duikt nu voor het eerst op in de top 200, met name op plaats 198.