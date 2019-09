De start van het nieuwe ‘Familie’-seizoen was voorlopig geen lachertje, met twee sterfgevallen en het harde afscheid van Emma. Maar maandagavond viel nog eens goed nieuws te rapen voor de fans: met Jonas keert een vertrouwd personage terug in de soap.

Na zijn opsluiting in de gevangenis maakte Jonas (het personage van David Cantens) maandagavond z’n comeback in Familie. Jonas belandde vorig seizoen in de cel toen hij samen met zijn goede vriend Benny ...