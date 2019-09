Hasselaar Nicky Lelièvre in Kenia: “Talent zat hier, alleen geen voetbalvelden”

Hasselt -

Technisch directeur van de Barcelona Academie Oost-Afrika, AIR FC. Dat prijkt sinds maart op het naamkaartje van Hasselaar Nicky Lelièvre. Niet alleen voetbal dreef de dertiger naar Afrika, ook zijn achtergrond als sociaal werker. “Het laatste wat ik er wil doen, is er de blanke god spelen en allerhande spullen uitdelen. In de academie leren wij de jongeren ook dat je dingen in het leven kunt bereiken, als je er voor blijft werken. Al is dat niet altijd even makkelijk. Hier zijn veel haaien die geld willen verdienen aan de vele jonge talentvolle voetballers die er in Kenia zijn.”