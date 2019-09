Vrederechter in Heusden-Zolder: “Burgemeester, praat toch eens met uw burgers”

Heusden-Zolder -

Enkele inwoners liggen in de clinch met burgemeester Mario Borremans over het kerkhof van Berkenbos. Ze zijn boos om de indeling van de graven en vinden het respectloos dat ze geen gehoor krijgen bij het gemeentebestuur. Gisteren kwam de zaak zelfs voor de vrederechter, en die had een opvallende boodschap voor de burgemeester.