Natuurfotograaf kan fascinerend gevecht vastleggen tussen kaaiman en anaconda: wie haalt het?

Erg straffe beelden zijn het die natuurfotograaf Kevin Dooley zondag kon vastleggen. Toen de man zat te lunchen op een boot in de Braziliaanse regio Pantanal, zag hij toevallig hoe een anaconda en een kaaiman elkaar in een moeras minutenlang te lijf gingen.

“Ik had niet gedacht dat ik ooit zoiets als dit zou te zien krijgen”, aldus de fotograaf. “Ik hoorde wat gespetter, en toen ik omkeek zag ik hoe de kaaiman aan het lijden was.” Videomateriaal van de ooggetuigen tonen hoe de slang zijn hele lichaam rond de kaaiman had gewikkeld. “Het gebeurde allemaal in pakweg acht minuten.”