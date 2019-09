Vincent Kompany krijgt eigen straat én standbeeld van Manchester City: “Voor onze legendarische kapitein”

Manchester City vernoemt een straat naar Vincent Kompany en zal ook een standbeeld laten zetten. Dat maakte de Engelse kampioen woensdagmiddag bekend, enkele uren voor de galamatch naar aanleiding van het vertrek van de Rode Duivel bij de Citizens.

De straat tussen de jeugdacademie van Manchester City en het oefencomplex van de eerste ploeg werd ‘Vincent Kompany Crescent’ genoemd. Er is ook een mozaïek aangebracht van Kompany die zijn winnende doelpunt in de derby tegen Manchester United in 2012 viert. City schrijft in een persbericht dat het “een blijvend aandenken is aan de ongeëvenaarde prestaties van onze legendarische kapitein aan de club”.

Kompany, enkele naaste familieleden en het bestuur van Manchester City waren aanwezig bij de plechtigheid. Daar onthulde voorzitter Khaldoon Al Mubarak ook dat de club een standbeeld zal laten zetten voor Kompany. Als het klaar is, zal het buiten het Etihad Stadium gezet worden. “Kompany’s bijdrage aan Manchester City is ongeëvenaard. (...) Hij won meer trofeeën dan eender welke kapitein in de clubgeschiedenis.”