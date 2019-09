Groenewegen doet opnieuw haasje-over met Van der Poel in Ronde van Groot-Brittannië

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) heeft de vijfde etappe in de Tour of Britain (2.BC) gewonnen. Hij haalde het na 174,1 km in Birkenhead in een sprint voor de Brit Matthew Walls en de Italiaan Matteo Trentin die dankzij de bonificatieseconden de leiderstrui weer overneemt van Mathieu van der Poel. Met Jasper De Buyst (6de) en Tom Van Asbroeck (8ste) eindigden nog twee Belgen in de top tien. Het is voor Groenewegen z’n derde ritzege in de Britse rittenkoers.