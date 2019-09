Dus daarom droeg Karl Lagerfeld altijd handschoenen

De Duitse modeontwerper Karl Lagerfeld, die in februari van dit jaar overleed, verscheen altijd in het openbaar met handschoenen - zonder vingertoppen. Dat was aanvankelijk geen modestatement, zo blijkt uit een interview dat de Britse krant The Independent oprakelt.

Van zwart en rood tot blauw en met studs erop: de wereldberoemde Chanel-ontwerper maakte van vingerloze handschoenen zijn handelsmerk. Hoewel veel werd gedacht dat deze louter een stijlkeuze waren, blijkt dat nog een andere reden schuilging achter zijn liefde voor de accessoires.

Complex

In een interview met M Magazine in 2012 onthulde Lagerfeld dat hij ze droeg omdat hij als kind een complex kreeg over zijn handen. “Rond mijn veertiende wilde ik roken omdat ik dacht dat het cool stond. Mijn moeder raadde me roken af… omdat ze geen fan was van mijn handen. ‘En als je rookt, zet je je handen extra in de kijker’, zei ze.”

In zijn carrière kon hij een andere, betekenisvolle mening geven aan zijn complex. “Handschoenen maken je handen ook optisch langer. En Als je een zogenoemde ‘lange arm’ hebt, betekent het dat je invloedrijk bent”, zei Lagerfeld nog. Maar waarom dan altijd exemplaren zonder vingertoppen? Om de simpele reden dat hij op die manier wel nog makkelijk kon schetsen.

De moeder van de betreurde ontwerper was trouwens wel vaker scherp voor haar zoon. Ze raadde hem ook af om hoeden te dragen, Tiroolse hoeden in het bijzonder “omdat hij met zo’n hoofddeksel op een oude lesbische vrouw leek.”