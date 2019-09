Philippe Gilbert pakt tweede ritzege in Vuelta na dolle waaierrit: “Eentje voor in de geschiedenisboeken”

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step) heeft woensdag de zeventiende etappe in de Ronde van Spanje (WorldTour) op zijn naam geschreven. Onze landgenoot haalde het na 219,6 kilometer tussen Aranda de Duero en Guadalajara in een sprint met een omvangrijke groep voor de Ierse spurtbom Sam Bennett (BORA-hansgrohe), zijn Franse ploegmakker Rémi Cavagna en Dylan Teuns (Bahrain-Merida). Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) werd achtste.

Het peloton kreeg daags na de rustdag een zogenaamde overgangsetappe voorgeschoteld, de langste rit ook en met kans op waaiervorming, zo had onder meer Alejandro Valverde voorspeld op dinsdag. “Er kan nog vanalles gebeuren in deze Vuelta, we rijden nog over brede wegen morgen, wie weet vormen er zich wel waaiers”, sprak hij profetisch en de wereldkampioen had het bij het rechte eind.

Het tempo lag meteen hoog bij de start en al vroeg scheidde een groep van zo’n 40 renners zich af van het peloton: zeven van de acht renners van Deceuninck-Quick Step (enkel Richeze was niet van de partij) schoven mee, van de klassementsrenners waren Nairo Quintana en Wilco Kelderman bij de pinken. Andere Belgen waren Dylan Teuns, Nathan Van Hooydonck en Tosh Van Der Sande. Maximaal reden ze 6:20 bij elkaar, Quintana naderde zo onder de twee minuten op leider Roglic. Jumbo-Visma moest alle zeilen bijzetten en kreeg steun van UAE Team Emirates, voor Pogacar.

Astana keek aanvankelijk nog even de kat uit de boom en zou pas op 75 km van het eind een handje toesteken. De voorsprong zakte naar vijf minuten, het tempo lag zo hoog dat vooraan voortdurend renners uit de groep moesten lossen en we uiteindelijk met zo’n 20 richting de finish gingen. Met nog een klein knikje op het eind zou het moeilijk worden voor Sam Bennett, de snelste man van de groep. Jakobsen had intussen al moeten lossen. Wie de zege wilde, moest het de Ier moeilijk te maken.

En dat deed Deceuninck-Quick Step. Zdenek Stybar viel aan op 2 km van het eind, het zorgde ervoor dat Bennett op 600 meter van de finish zijn sprint al aanzette. Hij ging voorbij de Tsjech, maar een lepe Gilbert sprong mee in het wiel en remonteerde de Ierse sprinter die stil viel op 300 meter. De zege voor Gilbert dus, zijn tweede in deze Vuelta. Quintana rolde als 14de over de finish, op 10 seconden en schuift op van plek vijf naar naar plek twee in het klassement, op 2:24 van Roglic, Valverde is nu derde op 2:48. Het peloton kwam binnen 5:29 na winnaar Gilbert, Dylan Teuns staat nu tiende in het klassement, op 12:21.

“Ritzege voor in de geschiedenisboeken”

“Dit is heel speciaal”, zei Gilbert in het flashinterview. “Ik denk dat het zo’n ritzege is die de geschiedenisboeken zal halen, omwille van de manier waarop we gekoerst hebben. Van start tot finish was het volle bak, echt gek. We reden weg met zo’n 40 renners en daar zaten ook enkele klassementsrenners tussen zoals Quintana en James Knox van mijn team. Wij waren met zeven van de acht renners vooraan aanwezig.”

“We hebben echt zot gereden, we moedigden elkaar ook aan onderweg en dat was echt mooi om te zien. Onderweg verloren we ook wat renners omdat het zo snel ging en op de klimmetjes. Het was echt snel, op sommige plaatsen reden we gewoon 75 km per uur. Ik denk niet dat ik dit al ooit heb beleefd in mijn 17-jarige carrière”, eindigde hij. “Het was echt gewoon gek.”

Donderdag trekken de renners in de Ronde van Spanje opnieuw de bergen in. Er wacht hen een etappe van 177,5 kilometer tussen Colmenar Viejo en Becerril de la Sierra. Onderweg liggen vier cols van eerste categorie.

Rituitslag

1. Philippe Gilbert (Bel/DQT)

2. Sam Bennett (Ier/BOH) op 0:02

3. Rémi Cavagna (Fra/DQT) 0:02

4. Dylan Teuns (Bel/TBM) 0:02

5. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:02

6. Jonas Koch (Dui/CCC) 0:02

7. Lawson Craddock (VSt/EF1) 0:02

8. Tim Declercq (Bel/DQT) 0:02

9. Silvan Dillier (Zwi/ALM) 0:02

10. James Knox (GBr/DQT) 0:06

Klassement

1. Primoz Roglic (Sln/TJV)

2. Nairo Quintana (Col/MOV) op 02:24

3. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 02:48

4. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 03:42

5. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 03:59

6. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 05:05

7. Rafal Majka (Pol/BOH) 07:40

8. James Knox (GBr/DQT) 08:03

9. Carl Fredrik Hagen (Noo/LTS) 10:43

10. Dylan Teuns (Bel/TBM) 12:21

