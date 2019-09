Stoffel Vandoorne voorgesteld bij Mercedes

Stoffel Vandoorne is zonet officieel voorgesteld als fabrieksrijder bij Mercedes. Op het autosalon van Frankfurt stelde het Duitse merk, dat al jaren heerst over de Formule 1, zijn allereerste bolide voor de Formule E voor. Dat is de elektrische tegenhanger van de F1. De twee piloten worden Vandoorne en de Nederlander Nyck de Vries (24), momenteel riant leider in de Formule 2.