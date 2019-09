Oppositie eist dat Boris Johnson Brits parlement weer samenroept na uitspraak rechtbank

De Britse oppositie eist dat het parlement terugkeert uit verplichte rust nu het Schotse hof van beroep heeft geoordeeld dat de beslissing van premier Boris Johnson om de parlementaire werkzaamheden vijf weken lang op te schorten, illegaal was. De Britse regering is voorlopig niet van plan daar gevolg aan te geven: Johnson en co. wachten een definitieve uitspraak van het Hooggerechtshof af.