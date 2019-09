Daarom kom je sneller bij als je ouder wordt en dit kun je eraan doen

Bij wie ouder wordt, durven de kilo’s al eens sneller blijven ‘plakken’. Daar blijkt nu ook een wetenschappelijke verklaring voor te zijn. En de sleutel daarvoor ligt bij de vetzuren in de vetcellen.

De menopauze, een minder actieve levensstijl, het zijn maar enkele van de elementen die mee veroorzaken dat mensen op latere leeftijd vaak bijkomen. En ook al blijven beweging en de inname van calorieën gelijk, dan nog vliegen de kilo’s er vaak aan. Wetenschappers van het Zweedse Karolinska Institutet hebben nu ontdekt dat veel te maken heeft met de snelheid waarmee vetzuren in vetcellen worden verwijderd. Die neemt af naarmate je ouder wordt en dus kom je ook makkelijker bij.

Voor het onderzoek, dat werd gepubliceerd in het vakblad Nature Medicine, analyseerden wetenschappers de vetcellen bij 54 mannen en vrouwen en dat over een periode van dertien jaar. Daaruit bleek dat bij alle proefpersonen, of die nu waren verdikt of niet, de afbraak van vetzuren in hun vetweefsel was vertraagd. Wie dat niet compenseerde door minder calorieën op te nemen en te blijven bewegen, kwam gemiddeld twintig procent aan.

“De resultaten geven voor het eerst aan dat processen in ons vetweefsel veranderingen in ons gewicht reguleren en wel op een manier die losstaat van andere factoren”, zegt Peter Arner, professor aan het Karolinska Institutet en een van de hoofdauteurs van de studie. “Dit zou nieuwe mogelijkheden kunnen opleveren om zwaarlijvigheid te behandelen.”

Vinger aan de pols

Maar wat kun je doen om die extra kilo’s op latere leeftijd tegen te gaan? We vroegen het aan Michaël Sels, diensthoofd van de dieetafdeling aan het UZ Antwerpen. “Het is belangrijk om de vinger aan de pols te houden en in de gaten te houden of je een stabiel gewicht behoudt. Het heeft geen zin om te wachten tot je tien kilo bent bijgekomen. Vooral belangrijk daarbij is dat je je calorie-inname onder controle houdt”, zegt hij.

“Wie toch bijkomt, kan dat extra gewicht weer verliezen door per dag zo’n 500 calorieën minder te eten, dat maakt dat je op een week tijd 500 gram kunt afvallen. Sneller vermageren moet je vermijden. Vermijd ook het gebruik van snelle suikers zoals uit frisdrank (4 cal per gram) en beperk de opname van vet (9 cal per gram) en alcohol (7 cal per gram)”, vertelt Sels nog. “Probeer daaraan ook een sport te koppelen die je leuk vindt en kijk daarbij niet naar hoeveel calorieën je ermee kunt verbranden. Als je enkel daarom iets van sport doet, zul je het niet lang volhouden.”