Neos-instuif een succesverhaal

Genk - Afgelopen weekend stelde Neos Genk het jaarprogramma voor met een barbecue, taart en drank.

De voorbereidingen wierpen hun vruchten af, dat was de conclusie op de opendeurdag. Zaterdag al vroeg in de morgen werd de barbecue in gereedheid gebracht. De dag voordien was de zaal al netjes geïnstalleerd en gecheckt opdat alles vlot zou verlopen. Eerder wat traag gestart,maar gestaag in up tempo werd het bij momenten erg druk. Niet verwonderlijk met een rijk gevuld programma en ontmoetingen waarbij er heel wat interesse was voor de tombola (altijd prijs),de reisvoorstelling, hett goede doel van Levensloop en tal van activiteiten .

Heel wat nieuwe leden schreven zich dan ook spontaan in, wat de doelstelling was.

Dat het gezellig was merkten we aan de leden die tevreden huiswaarts keerden en al uitkijken om deel te nemen aan de eerstvolgende leuke bijeenkomst. En ook het bestuur met voorzitster Lucienne zag dat het de moeite waard was en de slogan ‘Neos Genk neemt je mee’, klopt dan ook helemaal.