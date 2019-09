Brandstichter aan het werk in Beringen

Beringen - In het centrum van Beringen is een woning beschadigd na brandstichting op de voormalige site van de technische school VTI. Het is al de derde keer dit jaar dat er op die locatie brand gesticht wordt.

Burgemeester Thomas Vints bekijkt nu of de leegstaande gebouwen vroeger gesloopt kunnen worden dan voorzien. Het parket kwam ter plaatste om de brand te onderzoeken. Ook de brand waar twee brandweermannen uit Heusden-Zolder om het leven kwamen even verderop op de Koolmijnlaan was aangestoken, maar volgens het parket is het te vroeg om te zoeken naar een verband.