Hit in de straten van New York: het korte kostuum

De halfjaarlijkse modeweek in New York staat altijd garant voor enkele nieuwe trends, die later overwaaien naar de rest van de wereld. Deze keer gegeerd door fashionista’s en leuk voor in het tussenseizoen: het korte pak.

Het powersuit, dat de voorbije jaren populairder werd in modeland, ziet er anno 2019 een beetje anders uit. Als we een voorbeeld nemen aan de modefans in New York, dragen we vandaag een kort en keurig pakje.

Veel dames opteren voor een blazer en short boven kniehoogte in dezelfde stof, maar het hoeft niet per se een broekpak te zijn. Ook een minirok met bijpassend vestje à la Alicia Silverstone in ‘Clueless’ is modieus verantwoord. Elegant combineren doe je met een bloesje, schoen met een hak en een compacte handtas. Voor de durvers: voeg er kniekousen aan toe voor een sexy preppy toets of draag met een opvallend enkellaarsje.

Wie de look sportief wil afwerken, kan kiezen voor een hippe sneaker en een basic truitje met rolkraag. De hit tijdens de modeweken is helemaal geschikt voor in het wisselvallige tussenseizoen. Op mooie nazomerdagen kun je het dragen zonder panty’s, al het kouder is trek je er gewoon aan. Ook voor een party look leent zo'n pak zich perfect: creëer dan een sexy V-decolleté door de blazer dicht te knopen en laat een truitje of topje eronder achterwege. Een halsketting kan dan dienen als finishing touch.