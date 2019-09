GO! Campus Genk middenschool gaat 'city shapen'

Centrum

Genk - Ook dit jaar doet GO! Campus Genk GO! middenschool weer mee aan wedstrijd van de First Lego League.

Op 11 september hielden de school de kickoff voor de First Lego league. Het thema dit jaar is 'City Shaper'. De eerste fase, was het monteren van de basisrobot, de EV3. Mevrouw Follon gaat ook dit jaar weer met haar leerlingen streven naar de felbegeerde titel. De leraar coacht de leerlingen doorheen de verschillende uitdagingen. De eerste uitdaging die ze als team aangaan: de regiofinale eind november.