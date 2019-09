Dit is het geheim van een goede selfie, volgens de wetenschap

In hoeveel poses je jezelf ook wringt of hoeveel gelaatsuitdrukkingen je ook probeert om een goede selfie te maken: volgens de wetenschap bereik je het beste resultaat als je focust op… je linkeroog. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift Plos One.

Wetenschappers aan drie universiteiten - de City University of London, de University van Parma en de University van Liverpool - namen vierduizend selfies onder de loep. Vervolgens verdeelden de vorsers de afbeeldingen in twee categorieën: de ‘standaard selfies’, die op armlengte werden genomen met de arm zelf of een selfiestick, en de ‘spiegel-selfie’, gemaakt in de spiegel. Dit onderscheid was belangrijk om te achterhalen welke kant van hun gezicht personen het liefst fotograferen.

En wat blijkt? Het zijn niet alleen kunstenaars die de ogen van hun modellen centraal plaatsen in hun werk. De studie suggereert dat we bij het maken van een digitaal zelfportret geneigd zijn om hetzelfde te doen. Bij elke selfie werd de horizontale positie van de ogen ten opzichte van de middelste lijn van de foto immers geanalyseerd. De onderzoekers zagen dat selfiemakers meestal één van hun ogen centreren en een beetje meer naar links houden dan pal in het midden. Meestal gaat het om het linkeroog.

Het feit dat het linkeroog vaker gecentreerd werd dan het rechter, komt voor de wetenschappers niet echt als een verrassing. Eerder onderzoek wees uit dat kunstenaars, gespecialiseerd in zelfportretten, het liefst de linkerkant van hun gezicht fotograferen omdat ze deze het mooist vinden. Selfiemakers hebben die gewoonte vandaag gewoon overgenomen..