Vincent Kompany krijgt vanavond zijn ‘testimonial’ bij Manchester City. Na het vertrek van de Rode Duivel blijft nog één landgenoot over bij de Mancunians : Kevin De Bruyne. “Ik heb Vincent gevraagd een plaatsje vrij te houden bij Anderlecht”, aldus de middenvelder met een kwinkslag in The Sun.

Of het ooit zo ver zal komen, zal de toekomst uitwijzen. Maar het respect voor De Bruyne voor zijn ex-ploegmaat bij City is groot. Dat vertelt hij in de Britse krant The Sun. “Ik hoop dat zijn carrière ...