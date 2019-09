Mode Oscar de la Renta neemt je mee op vakantie naar de Caraïben

Het is ondertussen drie jaar geleden dat Oscar de la Renta zijn gelijknamige modehuis achterliet in de creatieve handen van Laura Kim en Fernando Garcia. Voor de vorige collecties zocht het duo steevast inspiratie in het buitenland, van India en Marokko tot het Spaanse Cordoba, maar dit keer zochten ze het dichter bij huis in de Dominicaanse Republiek. Dat is namelijk het geboorteland van Oscar de la Renta en Fernando Garcia. De collectie wordt dan ook gekenmerkt door Latijns-Amerikaanse elementen en oogde opvallend zomers, frivool en lichtvoetig. Alsof er een frisse wind door de modeweek in New York waaide.