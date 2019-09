Antonio Brown, sterspeler uit American Football, wordt beschuldigd van verkrachting

Antonio Brown, een vedette uit het in de VS razend populaire American Football, wordt door een gewezen ‘fysical coach’ beschuldigd van verkrachting. De 28-jarige vrouw legde klacht neer bij de politie in Florida.

De 31-jarige Brown, een van de beste wide receivers in de NFL (National Football League), zou zich in 2017 en 2018 drie keer hebben vergrepen aan Britney Taylor. De twee werkten toen samen bij de Pittsburgh Steelers.

“Ik vind het lastig om hierover te getuigen, maar met de steun van mijn familie, naasten en alle andere slachtoffers van seksueel geweld heb ik de kracht gevonden”, zegt Taylor in een verklaring. “Door te getuigen verlos ik mezelf van de schaamte die ik jarenlang heb gevoeld tegenover de persoon die verantwoordelijk is voor mijn verkrachting.”

Antonio Brown bevestigde via zijn advocaat dat er seksueel contact was tussen beiden, maar volgens hem stemde de vrouw ermee in.

