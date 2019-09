Makelaar van Thibaut Courtois opgepakt in Monaco

Een nieuw schandaal treft het Belgisch voetbal: de Belgische voetbalmakelaar Christophe Henrotay is aangehouden in Monaco. Henrotay is de makelaar van onder meer Thibaut Courtois, Yannick Carrasco en Kevin Mirallas en de ex-makelaar van Youri Tielemans. Een tweede persoon werd gearresteerd in Luik. Volgens onze bronnen zou het gaan om Henrotay’s rechterhand Christophe Cheniaux. Deze tweede golf van huiszoekingen volgt op een eerste operatie die plaatsvond in april op de zetel van de voetbalclub RSC Anderlecht en de Belgische Voetbalunie. Dit onderzoek staat trouwens volledig los van “Operatie Propere Handen”.