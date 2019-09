Fotografen en gsm’s waren niet welkom op modeshow van Rihanna

Wie dinsdagavond te gast was tijdens de Savage x Fenty-modeshow van Rihanna kwam er niet zomaar in. Alle gsm’s werden in een afgesloten kistje gestopt en fotografen mochten alleen beelden maken op de rode loper. En daar had de ontwerpster een goede reden voor.

De Savage x Fenty-modeshow is nu al de meest mysterieuze van het seizoen. Binnenin Barclays Center in Brooklyn, waar de catwalk opgesteld stond, waren namelijk geen camera’s toegelaten. Zo was er geen sprake van professionele fotografen, maar ook de gasten moesten hun smartphones opbergen. Ze kregen daarvoor elk een kistje overhandigd dat op slot ging.

De reden voor al die drastische maatregelen is het feit dat de modeshow vanaf 20 september in tweehonderd landen exclusief wordt uitgezonden via de streamingsdienst Amazon Prime Video. Het spektakel wordt gedragen door modellen, dansers en acteurs en zou ook enkele muzikale verrassingen in petto hebben.

Allesbehalve traditioneel

Er is sprake van optredens van onder meer Halsey, Migos, Big Sean en dj Khaled, maar ook van speciale actes de présence van Carla Delevingne en Gigi en Bella Hadid. “Allesbehalve een traditionele modeshow”, klinkt het. Het is bovendien nog maar het tweede event voor Savage x Fenty sinds de lingerielijn in 2017 werd opgericht, na de veelbesproken show in New York vorig seizoen.

Dat Rihanna voor een samenwerking kiest met Amazon is niet toevallig. Sinds dinsdag is de lingeriecollectie ook verkrijgbaar via de online shop van Amazon.