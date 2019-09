Californië keurt revolutionaire arbeidswet goed: Uber-chauffeur voortaan werknemer

Californië wil dat bedrijven achter de zogenaamde ‘gig economy’, zoals taxi-apps of maaltijdbezorgers, hun personeel voortaan als werknemer behandelen. De senaat van de Amerikaanse staat heeft daaromtrent een wet goedgekeurd. Als werknemer heeft men in Californië recht op het minimumloon, betaalde vakantie en ziekteverlof. De kwestie over het personeelsstatuut bij bijvoorbeeld Deliveroo is ook bij ons een punt van discussie.

De nieuwe wet die in Californië is aangenomen, schrijft voor dat mensen alleen als zelfstandige kunnen worden behandeld als hun werk buiten de gebruikelijke activiteiten van het bedrijf valt. De wet gaat wel pas in als de gouverneur die heeft ondertekend. Dat zou voor binnenkort zijn.

In Californië werken naar schatting ruim een miljoen mensen als zelfstandige via digitale platforms. Naast de aanzienlijk hogere kosten, is de nieuwe wet ook van symbolische waarde. Veel ontwikkelaars van apps voor de ‘gig economy’, die zich beroepen op hun innovatieve karakter, hebben hun zetel in Silicon Valley in Californië.

Bij taxi-app Uber werkt het personeel overal ter wereld als zelfstandige. Maar in steeds meer landen komt het bedrijf daarmee onder vuur te liggen. Ook in het Verenigd Koninkrijk bepaalde de op een na hoogste rechtbank vorig jaar dat Uber-chauffeurs eigenlijk werknemers zijn.