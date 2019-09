Reddend Zwemmen Beringen viert 30-jarig bestaan

Beringen - Dertig jaar redderstechnieken voor jong en oud in Beringen.

Reddend Zwemmen Beringen vzw (RZB) zag het eerste levenslicht in 1986 als onderdeel van zwemclub De Beringse Tuimelaars. Op 18 december 1989 zijn ze hun eigen weg gegaan als afzonderlijke reddersclub, naast de vier andere reddersclubs in Bilzen, Lommel, Maasmechelen en Sint-Truiden. Op een recreatieve manier worden redderstechnieken geoefend in het water en op het land: (zelf)redding, reanimatietechnieken, vervoersgrepen… Trainingen vinden zowel plaats in het zwembad als in openwater aan de Paalse Plas. Het 30-jarig bestaan ging natuurlijk niet onopgemerkt voorbij. Verschillende club-, bestuursleden en sympathisanten genoten afgelopen zaterdag 7 september van een barbecue.

Wie nieuwsgierig is naar wat reddend zwemmen precies inhoudt, is zeer welkom tijdens één van de trainingen die doorgaan op zaterdag van 9u-10u en donderdag van 19u-20u in zwembad Sportoase in Beringen.