Een 44-jarige Tongenaar is dinsdagnamiddag voor de tweede keer in een maand tijd zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een positieve drugstest. De man werd rond 14.30 uur op de Alden Biesensingel aan de kant gehaald voor een controle.

Uit de drugstest bleek dat de man recent amfetamines had gebruikt. Hij had ook nog wat speed bij. De drugs, die verborgen waren in de gele koker van een “Kinder Surprise-ei”, werden in ...