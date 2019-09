Archeologen vinden eeuwenoud skelet dat begraven werd met ‘2.100 jaar oude iPhone’

Even was een archeoloog Pavel Leus sprakeloos. Niet omwille van het eeuwenoude skelet dat zijn team had opgegraven, wel omwille van de meer dan 2000 jaar oude ‘iPhone’ die erbij begraven was. Of toch een object dat er verdacht veel op lijkt.

Foto: IHMC RAS/Pavel Leus

De opgravingen gingen door in de Russische republiek Tuva, op een begraafplaats die gekend staat als ‘de Russische versie van Atlantis’ en die maar enkele weken per jaar niet onder water staat. In die maanden is het een geliefde onderzoeksplek, want in het verleden zijn er ook al graven gevonden uit de tijd van Genghis Khan.

Het vrouwenlichaam kreeg de naam ‘Natasha’ Foto: IHMC RAS/Pavel Leus

Het lichaam is dat van een vrouw, die de archeologen Natasha hebben genoemd. Maar opmerkelijker is het zwarte rechthoekige object dat bij haar lag. Een ‘iPhone’, stelden de onderzoekers. Maar in feite is het de gesp van een riem. De rechthoek van 18 bij 9 centimeter is versierd met halfedelstenen. De bijhorende riem was gedecoreerd met Chinese wuzhu-munten die meer dan 2.100 jaar geleden geslagen zijn. De vondst dateert al van 2016, maar nu pas hebben de onderzoekers de resultaten van een paar jaar aan opgravingen gepubliceerd.