Supermarktgigant in de maak? “Carrefour overweegt overnamebod op rivaal Casino”

Supermarktketen Carrefour zou een overnamebod overwegen op zijn rivaal Casino, zo bericht het Franse BFM business, op basis van meerdere anonieme bronnen. Als de overname er komt, ontstaat bij onze zuiderburen een supermarktreus én een nieuwe marktleider in Brazilië.

Volgens de bronnen zou Carrefour een aandelenbod hebben overwogen tussen de 4 en 4,2 miljard euro. Dat kan mogelijk nog opgetrokken worden met extra cash.

Casino controleert in Frankrijk verschillende supermarktketens, waaronder Monoprix en Leader Price. Die doen het goed, maar de grootste aandeelhouders van Casino (waaronder de holding Rallye, nvdr.) verkeren wel in financiële problemen. Eerder dit jaar kregen de moedermaatschappijen nog bescherming tegen schuldeisers. Er loopt een overgangsperiode om een schuldsaneringsplan uit te werken.

Het aandeel van Casino is de afgelopen maanden met een kwart gestegen, waardoor het concern nu zo’n 4,8 miljard euro waard is. Volgens BFM is het niet de bedoeling dat Carrefour een vijandig bod zou uitbrengen.

Het retaillandschap is Frankrijk is erg concurrentieel en dus zou meer consolidatie erg welkom zijn bij de bedrijven uit de sector. De eigenaars van Carrefour zijn onder meer LVMH-voorzitter Bernard Arnault, de Braziliaanse zakenman Abilio Diniz en de familie Moulin, eigenaar van Galeries Lafayette.