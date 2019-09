Neos Lommel gaat op multiculturele hapjestocht in Beringen

Lommel - Neos Lommel trok met een volle bus naar Beringen voor een hapjestocht.

Boek zelf maar eens een hapjestocht in Beringen, via het VVV, en ontdek de schoonheid van het mijnverleden, de echtheid van de Turkse en Italiaanse gastvrijheid, de cités, de moskee... Onze twee gidsen, Ivo en Lut, vertelden ons al kuierend over de geschiedenis van het mijngebeuren in Beringen. De scholing (de gigantische school achter de mijnkathedraal), de behuizing (de vele cités van diverse bouwjaren), het religieuze (de fatih moskee en de mijnkathedraal), de sport (het oude stadion van Beringen FC, duik- en snorkelcentrum Todi, de klimmuur), cultuur (het Casino).

Gastvrije Turkse hapjes en zoete thee, lekkere Italiaanse pizza, wijn én cappuccino. We proefden het allemaal.

We kregen ook nog een Berings verrassingspakket mee met daarin de vakantiegids 2019 Beringen, een folder van het mijnmuseum, een flesje zwart bier (toepasselijke naam: de koolputter) en een piepklein boekje: de “Limburg Pas”.