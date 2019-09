Belgische ‘kotmadam’ Xior breidt fors uit in Spanje

Xior student housing, een Belgische beursgenoteerde vennootschap die gespecialiseerd is in studentenhuisvesting, breidt fors uit in Spanje.

Het koopt de studentenresidentie Leonardo da Vinci op de campus van de privé-universiteit ‘Universidad Europea’ in Madrid, goed voor 528 bedden, en een grond met een ontwikkelingspotentieel van nog eens 200 extra bedden. Het gaat om een akkoord onder opschortende voorwaarden, voor een bedrag van ongeveer 85,4 miljoen euro, maakt het bedrijf woensdag voorbeurs bekend.

Xior zal 80 procent van de huidige vastgoedvennootschap die de residentie en grond beheert controleren - de huidige eigenaar 20 procent. Het verwachte brutorendement bedraagt ongeveer 7 procent.

Xior is actief in de studentenhuisvesting in België, Nederland, Spanje en Portugal. Op het Iberische schiereiland zit het bedrijf intussen aan meer dan de helft van zijn vooropgestelde investeringsplan van 250 miljoen, luidt het.