Vooral openbaar vervoer voelt succes elektrische step

Meer dan in Parijs vervangen elektrische steps in Brussel ritten met de auto. Dat geldt vooral voor de private steps, blijkt uit een online bevraging van Brussel Mobiliteit, waarover De Standaard en Le Soir woensdag berichten.

Van de 1.181 stepgebruikers die antwoorden indienden, zegt 44 procent van de eigenaars van een step dat een rit op de step soms een autorit vervangt. Bij gebruikers van de deelsteps is dat bij een op de vier het geval. Zij gebruiken de step overwegend in de plaats van open­baar vervoer (72 procent) of een wandeling (45 procent).

De gemiddelde rit op een step blijft met een duur van tien minuten vrij kort. De stepgebruiker is gemiddeld 33 jaar oud en heeft in 75 procent van de gevallen een ­diploma hoger onderwijs op zak. Dubbel zo vaak gaat het om mannen dan om vrouwen.

Brussel Mobiliteit is “overtuigd dat de elektrische (deel)step een permanent verplaatsings­middel zal blijven, ook na de hype”.