E34 volledig versperd door gekantelde vrachtwagen: “Complexe takeling, hinder zal lang duren”

Op de E34 van Turnhout naar Antwerpen is het verkeer woensdagochtend stilgevallen na een incident in Zoersel. Daar is de snelweg volledig versperd door een gekantelde vrachtwagen. De hinder zal lang duren, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Om een nog onduidelijke reden raakte de vrachtwagen, een koelwagen die voedingsolie vervoerde, rond tien voor zeven uit koers, de bestuurder kon niet meer vermijden dat het voertuig kantelde en dwars over de rijweg kwam te liggen. “Er was geen ander voertuig betrokken bij het ongeval”, meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

De vrachtwagen verspert de beide rijstroken. “Het verkeer moet eraf in Lille en dan de calamiteitenroute volgen om er in Zoersel weer op te rijden”, aldus Bruyninckx.

Olie op busstrook

Op de E34 in Zoersel is ook een busstrook, maar ook die is momenteel niet berijdbaar omdat de vrachtwagen er brandstof op gelekt heeft. “De brandweer heeft wel al een beperkte doorgang gemaakt, van zo’n twee meter, waardoor de voertuigen die vaststonden tussen Lille en Zoersel, konden doorrijden. Alleen personenwagens en motards, want voor vrachtwagens is de doorgang te smal. Bij de takeling gaat men proberen om de vrachtwagen eerst een beetje te verduwen om de doorgang een beetje breder te maken.”

De lading van de vrachtwagen bleef gelukkig intact. “Al zal de takeling wel complex worden en voorzichtig moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat dat zo blijft.”

Wie van de Kempen naar Antwerpen moet, krijgt alvast de raad om vanuit Turnhout via Kasterlee en Geel naar de E313 te gaan om zo richting Antwerpen te rijden.