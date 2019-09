Het was een van de belangrijkste vragen na de seizoensfinale van ‘Thuis’: zullen Bob en Christine alsnog in het huwelijksbootje stappen? De trouwe kijkers kregen daar dinsdagavond een behoorlijk onverwachte “ja” op. Hoewel Bob was weggelopen tijdens hun huwelijk om Tamara, die net bevallen was van zijn kind, te bezoeken, besliste hij het dan toch bij te leggen met Christine. Maar, is hun huwelijk nu al op leugens gebaseerd?