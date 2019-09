Tinne Oltmans zet internetheld op zijn plaats na gemene opmerking: “Nee, ik ben niet zwanger”

Dat Tinne Oltmans dezer dagen met volle teugen geniet van zon, zee en strand op Aruba, dat toont de 26-jarige actrice en zangeres graag op Instagram. Maar in bitsige opmerkingen over haar figuur heeft Oltmans terecht geen zin.

Een internetheld vroeg zich bij een bikinifoto van Oltmans af of ze zwanger is. “Bedankt voor het compliment”, reageerde Oltmans sarcastisch. “Geen probleem”, volgde het doodleuke antwoord, waarna Oltmans de puntjes op de i zette. “Dit is sarcasme omdat je me dik noemde. Ik ben absoluut niet zwanger.”

Nadat ook enkele andere Instagram-gebruikers voor Oltmans in de bres sprongen, excuseerde de man (?) zich halfslachtig voor zijn opmerking. “Ik had gehoord dat je zwanger was. Je had dit ook op een rustigere manier kunnen zeggen. Dit was absoluut niet slecht bedoeld naar jou toe. Sorry dat het fout blijkt te zijn, maar ik bedoelde het niet zo. Maar je kan altijd op een volwassen manier antwoorden.”