Vanavond woont hij de troonsafstand van Vincent Kompany in Manchester bij, maandagavond in Schotland toonde hij met drie assists en een goal aan de wereld waarom hij de scepter van Man City en de Rode Duivels verdient. Op zijn 28ste zit Kevin De Bruyne op de piek van zijn kunnen. Bondscoach Roberto Martinez noemt de voormalige middenvelder van KRC Genk de beste spelmaker ter wereld. De puzzel valt in elkaar, op alle vlakken.