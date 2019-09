Hasselt -

Dinsdagavond rond 21.30 uur rende jongeman naakt over de Groene Boulevard in het centrum van Hasselt. Getuige John Telemans uit Runkst kon met zijn smartphone vastleggen hoe hij werd achtervolgd door de politie. Die wist de streaker die over een behoorlijke fysieke conditie beschikte, uiteindelijk te stoppen. De agenten namen hem mee naar het bureau. Hij kon niet meteen een uitleg geven over waarom hij daar op die manier liep.