"Michael Schumacher zal nooit meer kunnen wandelen of spreken"

Ondanks de berichten dat Michael Schumacher naar Parijs is overgebracht voor een innovatieve behandeling moeten we niet hopen op een volledig herstel van de Duitse F1-legende.

Gisteren raakte bekend dat Michael Schumacher voor een innovatieve stamceltherapie naar Parijs is overgebracht. Professor Menasche zou de ingreep in het Parijse Pompidou-ziekenhuis uitvoeren.

Schumacher zou vanuit Zwitserland in het grootste geheim naar het Parijse ziekenhuis zijn overgebracht. Daar zou hij onder een doek, om hem aan het zicht van anderen te onttrekken, in het ziekenhuis zijn binnengebracht en onder een valse naam zijn ingeschreven.

Het nieuws deed de hoop op een verder herstel van de F1-legende opleven maar volgens Maurilio Sampaolesi, expert van de KU Leuven, moeten we niet hopen dat Schumacher ooit nog zal wandelen of spreken.

Sampaolesi had in april nog contact met Menasche, zo bericht 'VTM Nieuws', en stelt dat Michael Schumacher nooit zal herstellen. Het hart van Michael Schumacher zou door de ruim zes jaar verlamming ernstig verzwakt zijn en de ingreep zou het hart van Schumacher dan ook in een betere conditie moeten brengen.

